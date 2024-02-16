За Белгород: с наступлением ночи ВС РФ равняют с землей Харьковскую область

С наступлением ночи пятницы украинские паблики буквально ревут от ракетной атаки ВС РФ. Сообщается, что российские военные основательно утюжат Харьковскую область, особенно приграничные с Россией территории.

К настоящему времени сообщается о множественных прилетах в городе Волчанске и населенном пункте Липцы Харьковской области. По предварительной информации, плотный ракетный обстрел ведется по объектам ВСУ.

Российское Минобороны происходящую информацию пока никак не комментирует.

Напомним, во время сегодняшней атаки ВСУ на Белгород ракетный снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire попал аккурат на территорию школы № 42. В результате разлета осколков была убита молодая семья, совершавшая в момент вражеской атаки утреннюю прогулку с годовалой девочкой.

По последней информации, из-за ракетной атаки ВСУ по Белгороду погибли семь человек. 18 мирных жителей, среди которых четверо детей, получили ранения.