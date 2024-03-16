За первый день голосования в Центр общественного наблюдения Подмосковья поступило более 140 запросов

В Центр общественного наблюдения Московской области за первый день голосования, 15 марта, поступило сто сорок четыре запроса о нарушениях с участков. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Отмечается, что за первый выборный день группа видеонаблюдения из ЦОН совершила более семисот звонков в УИКи и ТИКи с просьбой откорректировать картинку на участке, отображаемую на экранах компьютеров наблюдателей. При этом из полученных ста сорока четырех сообщений о возможных нарушениях, девяносто шесть уже исправлено, а остальные сообщения обрабатываются

Руководитель Штаба Общественного наблюдения Московской области за выборами президента РФ Татьяна Дмитриева рассказала об итогах первого дня голосования.

«Жалобы в основном были связаны с недопониманиями, а также с незнанием электорального законодательства страны. Напоминаю, что жители Подмосковья могут проголосовать несколькими способами: традиционно на избирательном участке, а также с помощью ДЭГ», — напомнила Дмитриева.

Во время проведения голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области работает круглосуточно. Организована работа горячей линия по номеру телефона +7 (499) 550-60-89 для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.