Забили молотком: двух жителей Камчатки отдадут под суд за зверское убийство трех котят

Об чудовищном по своей сути поступке двух местных жителей села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, 50-летний мужчина попросил своего друга избавиться от трех котят. За это он обещал знакомому пять тысяч рублей. Мужчина согласился и прямо в квартире забил молотком нещастных животных, после чего выкинул на свалку.

«В полицию обратились местные жители, которые видели, как злоумышленник выбросил трупы котят», — приводится в сообщении ведомства.

Теперь всем фигурантом уголовного дела за жестокое обращение с животными грозит от трех до пяти лет лишения свободы.