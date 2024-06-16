Захват заложников в СИЗО-1 Ростова готовился тщательно, в деле могут быть замешаны сотрудники изолятора

Напомним, утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. На место съезжаются машины Росгвардии и кареты скорой помощи.

Как сообщают ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, между захватившими заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону террористами ИГИЛ*, несмотря на то, что они содержались в разных камерах, была связь.

Отмечается, что ГУ ФСИН уже назначил проведение проверки в отношении сотрудников ростовского СИЗО-1 для установления всех обстоятельств произошедшего. Особенно того, как у заключенных в камере могли появиться ножи и флаги ИГИЛ*.

Кроме того, тщательнейшим образом будет проверяться версия, что все произошедшее в ростовском СИЗО координировались извне и к этому могут быть причастны, в частности, сами сотрудники изолятора.

Ранее мы сообщали, что захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы ИГ* потребовали машину, оружие и дать им уехать из изолятора.

* - террористическая организация, запрещена в РФ