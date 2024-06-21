Захвативший с подельниками ростовский СИЗО террорист Каменев вышел из комы начал давать показания

Напомним, что в воскресенье, 16 июня, заключенные, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области напали и взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Позже захватчиков ликвидировали. Один из них, правда, смог выжить. И был госпитализирован.

Гражданин России Даниил Каменев, примкнувший к захватывавшим заложников в Ростовском СИЗО террористам из ИГИЛ*, вышел из комы после ранения силовиками во время штурма и заговорил.

Как передает Mash, молодой человек фактически пережил пулевое ранение в голову. В беседе со следователями Каменев признался, что довольно неплохо запомнил день, когда совершил это преступление, и все происходившие тогда события.

Как приводится в публикации, скоро ему следствием будет предъявлено обвинение в захвате заложников и терроризме. После чего Каменеву изберут меру пресечения. Согласно российскому законодательству, если суд признает его виновным, то мужчине маячит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что захватчики СИЗО Ростова надеялись покинуть изолятор на машине.

* - организация, признанная террористической в РФ