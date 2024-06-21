Закон о деятельности общественных палат муниципалитетов приняли в Подмосковье

Первый в стране региональный закон, который регулирует деятельность общественных палат в муниципальных образованиях, был принят в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Согласно документу, в состав общественной палаты муниципального образования могут входить от пятнадцати до сорока пяти человек. Состав определяется тремя сторонами. На одну треть членов определяет Общественная палата Подмосковья, на вторую треть это делает Совет депутатов городского округа. Последнюю треть определяют утвержденные ранее кандидаты.

Как отметил председатель ОПМО Анатолий Торкунов, принятие закона позволяет исключить влияние исполнительной власти на процесс формирования институтов гражданского общества, а также говорит о высоком уровне развития гражданского общества в регионе.