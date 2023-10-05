Закон о матпомощи для награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда» приняли в Подмосковье

Закон о материальной помощи для граждан, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», приняли в Подмосковье. Об этом сообщает АГН «Москва» .

Как отметил председатель профильного комитета регионального парламента Андрей Голубев, ранее на федеральном уровне был принят закон, в соответствии с которым такие граждане относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

По словам Голубева, теперь граждане этой категории могут рассчитывать на различные меры соцподдержки, которые предусмотрены для ветеранов. В их числе бесплатное зубопротезирование и ежегодная материальная помощь к 9 Мая.

Он добавил, что в текущем году размер единовременной матпомощи составляет пятнадцать тысяч рублей.