Законопроект о развитии креативных индустрий планируется рассмотреть в Мособлдуме

В рамках осенней сессии Московская областная Дума намерена рассмотреть проект закона о развитии креативных индустрий в регионе. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на председателя профильного комитета Линару Самединову.

«Внести документ на рассмотрение думы планируем в четвертом квартале 2024 года», - рассказала Самединова.

По ее словам, в законопроекте планируется предусмотреть, в том числе, меры поддержки для предпринимателей.

В региональном парламенте создали рабочую группу по разработке проекта регионального закона. В нее вошли депутаты, представители профильных министерств, предприниматели, эксперты.