Законопроект об увеличении ежемесячных доплат пенсионерам рассмотрят в Подмосковье

Законопроект об увеличении ежемесячных доплат пенсионерам рассмотрят в Московской областной Думе. Об этом сообщил председатель Комитета регионального парламента по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Одна из мер, которая была установлена в Подмосковье, — ежемесячная доплата до 18 тысяч рублей для неработающих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет. На ближайшем заседании мы рассмотрим законопроект об увеличении размера этой выплаты до 20 тысяч рублей», — рассказал он.

По его словам, мера поддержки затронет 70 тысяч человек.

Указанная компенсация предусмотрена для неработающих граждан в возрасте от 65 лет, которые проживают одни или с неработающим пенсионером и получают пенсию в размере ниже 18 тысяч рублей. Также в числе условий — проживание в Подмосковье не менее десяти лет.