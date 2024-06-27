Законы о возможности штрафовать за нарушение правил выгула домашних животных приняли в Подмосковье

Законы о возможности штрафовать за нарушение правил выгула домашних животных были приняты Московской областной Думой в ходе сегодняшнего заседания, передает АГН «Москва» .

Сейчас за выгул животного без поводка и намордника грозит штраф в размере до двух тысяч рублей. Если животное повредило имущество или причинило вред здоровью, размер штрафа увеличивается до тридцати тысяч рублей.

Тем не менее, сейчас действует мораторий на проведение проверок по таким нарушениям. Инспектор может провести только профилактическое мероприятие и объявить предостережение.

При этом с января по май текущего года зафиксировали почти полторы тысячи обращений о ненадлежащем выгуле питомцев. Это почти на сорок процентов больше, чем годом ранее.

Принятый закон исключает из госконтроля надзор за соблюдением правил выгула питомцев. Он позволит привлекать нарушителей к административной ответственности.