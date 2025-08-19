Если погода позволит? Застрявшую на горе в Киргизии россиянку пообещали спасти в третий раз

Россиянка Наталья с переломом ноги уже неделю ждет спасения на пике Победы (7439 м). Новая спасательная операция запланирована на вторник, если позволят погодные условия. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, 47-летняя российская альпинистка Наталья уже неделю находится в ловушке на пике Победы (Киргизия) после перелома ноги на спуске 12 августа. Ее напарник, оказав первую помощь, отправился за подмогой.

После неудачных попыток спасения от иностранных альпинистов и аварии спасательного вертолета следующую спасательную операцию перенесли на вторник. Пока же женщина, укутанная в спальный мешок, выживает в разорванной палатке при экстремальных условиях.

