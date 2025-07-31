Заместитель главы Балашихи провел обход территории микрорайона Саввино
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев проверил содержание территорий микрорайона и пообщался с его активными жителями.
«Во время беседы жители попросили высадить деревья на территории микрорайона, установить бордюр на Спасском бульваре и лестницу с бульвара на дорогу. Все просьбы граждан приняты в работу. Управляющим компаниям под контролем управления жилищно-коммунального хозяйства администрации поручил приступить к реализации поставленных задач в ближайшее время», - поделился Сергей Лукичев.
По поручению главы Балашихи Сергея Юрова, встречи в формате выездной администрации проводятся с жителями различных районов города. Участие заместителей главы и руководителей профильных управлений администрации позволяет жителям озвучивать свои вопросы и получать ответы от специалистов в одном месте.