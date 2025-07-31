Заместитель главы Балашихи провел обход территории микрорайона Саввино

«Во время беседы жители попросили высадить деревья на территории микрорайона, установить бордюр на Спасском бульваре и лестницу с бульвара на дорогу. Все просьбы граждан приняты в работу. Управляющим компаниям под контролем управления жилищно-коммунального хозяйства администрации поручил приступить к реализации поставленных задач в ближайшее время», - поделился Сергей Лукичев.