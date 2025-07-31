Заместитель главы Балашихи провел выездной прием жителей в Железнодорожном

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов, депутат Рустам Фахрисламов, представители управлений городского округа, коммунальных служб, управляющих компаний.

«Сегодня мы обсудили вопросы качества воды, содержания территории, безопасности дорожного движения, экологии в Железнодорожном. Ранее жители поднимали проблему благоустройства Саввинского бульвара. На сегодняшний момент выполнено асфальтовое покрытие на бетонных дорожках. На очереди — озеленение территории и освещение», — прокомментировал Михаил Объедков.

Геннадий Попов и представители администрации подробно рассказали о том, как финансируются работы по преображению городских пространств, модернизации коммунальных сетей. Как правило, каждый проект реализуется в течение нескольких лет: от подачи заявки до сдачи объекта. Кроме того, жителям напомнили о возможности самим проявлять инициативу и голосовать за желаемые объекты благоустройства.



Выездные приемы администрации и встречи с жителями проводятся в разных районах Балашихи регулярно. На этих мероприятиях каждый житель может напрямую пообщаться с заместителями главы городского округа, представителями того или иного профильного управления, депутатами, руководством управляющих компаний, заявить о проблеме и узнать пути её решения.