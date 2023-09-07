По словам Роберта Вуда, ситуация на Украине становится все хуже и совсем не улучшается. При этом он считает, что нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы власти вывели войска с украинских территорий. Такое мнение он выразил на заседании Совбеза ООН.

Минобороны РФ посчитало, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли больше 66 тысяч человек. При этом США и Европа продолжают спонсировать украинский конфликт, но киевские власти все равно не смогли достигнуть успехов.