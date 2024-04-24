Заморозки зафиксировали этой ночью в Московской области

Минувшей ночью в Подмосковье зафиксировали заморозки, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, температура воздуха в Московской области опускалась до минус 1,7 градуса. Это самые низкие показатели во всем столичном регионе.

Заморозки этой ночью были и в Москве. В Бутово термометры показали минус 0,8 градуса, а в ТиНАО и Михайловском — минус 0,7 градуса.

Также заморозки зафиксировали в Калужской, Тверской, Владимирской, Ярославской и Смоленской областях.

Сегодня в Московском регионе, по данным Гидрометцентра России, ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двенадцати до семнадцати градусов тепла, в Москве — от четырнадцати до шестнадцати градусов тепла.