Заморозки зафиксировали этой ночью в Московском регионе

Минувшей ночью в Подмосковье и некоторых районах Москвы зафиксировали заморозки, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Московской области холоднее всего было в Черустях, столбики термометров там опустились до минус одного градуса.

В столице минимальную температуру зафиксировали в ТиНАО — минус один градус. Также заморозки были в Бутово — минус 0,3 градуса, уточнил метеоролог.

Михаил Леус отметил, что, вероятнее всего, ночные и утренние заморозки сохранятся в Московском регионе до конца первой декады мая.