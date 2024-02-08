Первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева рассказала о роли наблюдателей на выборах
Фото: [МИСК МО]
Первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала о роли наблюдателей на выборах президента России, которые пройдут в марте.
По ее словам, общественные наблюдатели — это представители муниципальных Общественных палат и крупнейших сетевых общественных объединений. От их работы напрямую зависит обеспечение легитимности выборов любого уровня.
Ранее ОПМО и НКО региона подписали соглашения о сотрудничестве в части общественного наблюдения во время выборов. Свои подписи поставили представители одиннадцати организаций.
«Мы всегда идем по пути профессионализма, чтобы быть максимально готовыми к любой ситуации. Наши эксперты, наши общественные наблюдатели заряжены на позитив и конструктивность», - отметила Дмитриева.