Первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева рассказала о роли наблюдателей на выборах

Первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала о роли наблюдателей на выборах президента России, которые пройдут в марте.

По ее словам, общественные наблюдатели — это представители муниципальных Общественных палат и крупнейших сетевых общественных объединений. От их работы напрямую зависит обеспечение легитимности выборов любого уровня.

Ранее ОПМО и НКО региона подписали соглашения о сотрудничестве в части общественного наблюдения во время выборов. Свои подписи поставили представители одиннадцати организаций.