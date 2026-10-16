Запасы исчерпаны: российский регион остался без препаратов для диабетиков

Министерство здравоохранения Кемеровской области официально подтвердило отсутствие льготных медикаментов и расходных материалов для больных сахарным диабетом на региональном фармскладе. В ведомстве пояснили, что годовые запасы уже полностью израсходованы, и предложили пациентам скорректировать схему лечения у врача. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Поводом для публичного резонанса стала жалоба местной жительницы Елены, страдающей диабетом I типа с осложнениями. По словам женщины, положенную ей по закону тиоктовую кислоту бесплатно выдавали лишь эпизодически и не в полном объеме, а тест-полоски для измерения уровня сахара ей приходится покупать за свой счет около шести месяцев в году.

Пациентка неоднократно направляла запросы в областной Минздрав, однако сталкивалась с формальными отказами: чиновники ссылались на отсутствие поставок или исчерпание бюджетных лимитов. Кроме того, жительница заявила о возможном урезании финансирования программы льготного лекарственного обеспечения на 2027 год — на ₽200 млн.

Региональное ведомство подтвердило пустующие полки на фармскладе, объяснив это тем, что медикаменты, закупленные по заявкам медорганизаций на 2026 год, полностью закончились, хотя поставщики выполнили госконтракты в срок.

Сроки новых поступлений в министерстве уточнять не стали, а вопрос о сокращении бюджета на ₽200 млн оставили без комментариев, посоветовав диабетикам временно обратиться к врачу для подбора альтернативной терапии.