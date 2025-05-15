Заседание строительного штаба состоялось в администрации округа Красногорск

Традиционно, мероприятие было посвящено ключевым аспектам развития градостроительной сферы. Основной фокус внимания был сосредоточен на завершении возведения детских садов в новых жилых районах, где острая нехватка дошкольных учреждений требует оперативного решения. Представители девелоперских компаний подтвердили свою приверженность к соблюдению установленных графиков ввода объектов в эксплуатацию.

В жилом комплексе «Лесобережный» в настоящее время реализуется два социально значимых инфраструктурных проекта.



Степень готовности общеобразовательной школы, рассчитанной на 550 учеников, достигает более 80%. На данном этапе выполняются работы по декорированию стен, монтажу потолочных конструкций, укладке напольных покрытий, установке межкомнатных перегородок, монтажу оконных конструкций и элементов фасада, а также благоустройству прилегающей территории, прокладке слаботочных сетей и систем электроснабжения, установке ограждений. Готовность нового детского сада оценивается в 77%. Внутри здания проводятся работы по декорированию стен и потолков, монтажу подвесных потолков, укладке плитки на стены и пол, установке внутренних дверей, монтажу слаботочных систем и внутреннего электроснабжения, а также установке фасадных элементов, ограждений лестничных пролетов и подоконников.

«В рамках работы строительного штаба был проведен тщательный анализ текущего статуса всех объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся на территории округа. Приоритетное внимание, как и прежде, уделялось объектам социальной инфраструктуры. Мы детально изучили планы-графики и сроки ввода в эксплуатацию объектов, особое внимание уделив своевременному вводу образовательных учреждений – школ и детских садов. Рад отметить, что реализация большинства проектов идет с опережением запланированных сроков», - отметил Арсен Габуев, заместитель главы городского округа Красногорск по вопросам градостроительства.

В ходе заседания строительного штаба также были затронуты вопросы, связанные со строительством объектов транспортной инфраструктуры. В повестку дня включены новые проекты по модернизации систем водоснабжения, рассмотрение которых будет проходить регулярно. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся объектов культуры и строительства школы в микрорайоне «Бруски», что вызывает обоснованное беспокойство у жителей.