Заселение завершающего жилого корпуса проекта стартовало в подмосковном ЖК «Финский»

Группа «Эталон» начала передачу ключей дольщикам корпуса № 4 жилого комплекса «Финский» в подмосковном Щелково. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что новый шестнадцатиэтажный дом стал завершающим жилым корпусом микрорайона с собственной развитой инфраструктурой. Для удобства будущих жителей организована работа Центра заселения, который расположен на первом этаже одного из домов, в котором был расположен офис продаж.

Всего в корпусе №4 запроектировано почти двести квартир различных площадей и планировок: от студий до трехкомнатных. В цокольной части здания для удобства жителей устроены кладовые для хранения инвентаря и сезонных вещей. На первом этаже разместились коммерческие нежилые помещения.

Известно, что жилой комплекс «Финский» вошел в портфель Группы «Эталон» в 2022 году после приобретения группы компаний «ЮИТ Россия». На сегодня в составе ЖК построены все двенадцать корпусов, одиннадцать из которых уже заселены.