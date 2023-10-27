Застройщики Подмосковья могут принять участие в конкурсе НОПРИЗ

Проектные, изыскательские, строительные компании, компании-застройщики, студенты и аспиранты профильных вузов Подмосковья могут принять участие в десятом Международном профессиональном конкурсе на лучший проект.

Конкурс проводит Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

В числе номинаций — «Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий», «Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генплана городского округа», «Лучший проект реставрации (реконструкции) объекта культурного наследия».

Заявки с описанием своего проекта принимаются по электронной почте konkurs@nopriz.ru до 20 декабря. Подробная информация об условиях участия представлена на официальном сайте проекта.