Завершен капитальный ремонт Богатищевской амбулатории в Кашире

Ремонт начался еще в прошлом году. Здание 1971 года постройки требовало масштабной реставрации. Так, строителями было выполнено утепление кровли, замена оконных блоков и дверей, обновление электромонтажной системы, замена напольного покрытия и отделка стен. Также были обновлены входные группы.

Главврач Юрий Володин отметил, что некоторые работы велись без прерывания приема пациентов. Теперь здание стало более безопасным и комфортным.

Записаться на прием в учреждение можно на портале государственных услуг, по номеру 112 или через чат-бота в Telegram.