Завершено строительство стадиона при образовательном комплексе в ЖК «Красногорский»

В поселке Нахабино возводят современный образовательный комплекс, в состав которого войдет школа на 900 мест и детский сад на 150 мест.

Строительство спортивного стадиона на территории комплекса уже полностью завершено.

«Наряду с образовательным пространством, большое значение придаем развитию спортивного ядра, основа которого, благодаря своевременным решениям подрядчика, была заложена с наступлением холодов», — рассказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

На строительном объекте работы выполняет бригада, состоящая более чем из 120 специалистов. Также задействовано пять единиц техники. Темпы работ высокие. Общая строительная готовность комплекса оценена экспертами в 77,8%. Фасадные работы уже находятся на финальной стадии. Также рабочие завершают остекление витражей, отделку внутренних помещений и монтаж инженерных сетей. Параллельно проводят благоустройство территории.

Четырехэтажное здание разделено на два блока. В одном будут заниматься школьники, в другом — воспитанники детского сада. Общая площадь — более 16,1 тысяч квадратных метров. В начале августа планируется сдача строительного объекта в эксплуатацию.

В дошкольном блоке откроют современные групповые помещения, предназначенные для игр и отдыха, в том числе сна. Также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы. В школьном блоке разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр, столовую, лаборатории, актовый и спортивный залы. Также будут функционировать помещения для групп продленного дня.