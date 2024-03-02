Зеленский дал Сырскому полный карт-бланш на смену военачальников ВСУ

Недавно поставленный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский в вопросе подбора кадров армейских подразделений украинской армии будет иметь неограниченное право на назначения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, он ждет предложения о новых назначениях военачальников от Сырского уже в начале следующей недели после того, как главком вернется с передовой.

«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]», — сообщил Зеленский в своем аккаунте в соцсетях.

В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.