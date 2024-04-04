Зеленский наотрез отказался встречаться с Такером Карлсоном

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону. Об этом последний сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

Как посетовал журналист, его командой были направлены в Офис президента Украины и лично Зеленскому множество запросов о проведении беседы, наподобие интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

«Конечно, он их проигнорировал. И причины отказа не объяснил», — сказал Карлсон.

Напомним, 31 марта нынешнего года на Украине должны были пройти выборы президента на Украине. Однако власти в Киеве приняли решение от них отказаться, мотивировав это военным положением и мобилизацией в стране. Действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что выборы президента якобы "не ко времени". Официально его полномочия истекают 21 мая.