Zet: польские фермеры на границе с Украиной принесли пророссийские транспаранты
Фото: [unsplash.com]
Польские фермеры на украинской границе использовали во время протеста транспаранты с пророссийскими лозунгами, а также плакаты с фразами против Киева и Евросоюза. Об этом сообщило издание Zet.
Журналисты разместили фотоматериал с места событий, на котором изображен один из протестующих. На фотографии он запечатлен сидя в тракторе, к которому прикреплен баннер с призывом навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями» для президента РФ Владимира Путина.
Уточняется также, что правоохранители, присутствующие на месте событий, не мешали проведению протестной акции.
Накануне польские фермеры высыпали на железную дорогу 2 вагона кукурузных зерен в качестве демонстрации протеста.