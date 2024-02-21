Zet: польские фермеры на границе с Украиной принесли пророссийские транспаранты

Польские фермеры на украинской границе использовали во время протеста транспаранты с пророссийскими лозунгами, а также плакаты с фразами против Киева и Евросоюза. Об этом сообщило издание Zet .

Журналисты разместили фотоматериал с места событий, на котором изображен один из протестующих. На фотографии он запечатлен сидя в тракторе, к которому прикреплен баннер с призывом навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями» для президента РФ Владимира Путина.

Уточняется также, что правоохранители, присутствующие на месте событий, не мешали проведению протестной акции.

Накануне польские фермеры высыпали на железную дорогу 2 вагона кукурузных зерен в качестве демонстрации протеста.