«Жаловался, что не может ночами спать»: боец СВО мучился кошмарами перед гибелью на передовой

Гибель бойца Валерия Коваленко в первые дни спецоперации стала большим ударом для его близких. Уже после того, как родители похоронили сына, они начали вспоминать, что солдат в последние месяцы жизни видел страшные сны. Будто предчувствовал.

По словам матери бойца Натальи, Валера многое чувствовал перед уходом на передовую.

«В 2021 году я попала в больницу из-за воспаления легких. Валера пришел в отпуск и ухаживал за мной. Он ночевал в доме и говорил мне: «Мам, кто-то ходит по дому и стучит по трубам, будет что-то страшное», а я не верила», — отмечает странность Наталья, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Примерно в то же время военный признавался, что ему все время снится один и тот же сон: парень с девушкой, у которых глаза, как бездны.

«Он говорил, что его в эти глаза прямо затягивает, он проваливается туда. Сын жаловался, что не может ночами спать, ему было плохо. Сон был прерывистый: уснет, проснется и так по кругу. Валера был беспокойный, я его все время успокаивала», — вспоминает женщина.

Уже после того, как случился роковой артобстрел и Валерий погиб, сын снился матери.

«Видела, как мы поднимаемся на огромную гору. И как будто там стоит церковь, и он меня держит сзади за плечи показывает: «Смотри, мама как красиво! Вот где я сейчас живу. Какая благодать, какая красота и какая тишина! Никто и ничто здесь не принесет ни беды, ни горя. Ничего не будет плохого», — рассказывает утешительный сон Коваленко.

Ранее мы писали, как Валерий Коваленко стал военным и как погиб на СВО.