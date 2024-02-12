Женщина с ребенком устроила стрельбу в евангелистской церкви в Техасе

Как передают ряд американских СМИ, нападавшая ворвалась в церковь в одном из городов американского штата Техас средь бела дня и открыла огонь по находившихся там прихожанам.

По признаниям очевидцев, женщина также грозилась взорвать находящуюся якобы в нее в рюкзаке бомбу.

В результате беспорядочной стрельбы ранения получили пятилетний мальчик 57-летний мужчина. Нападавшая была застрелена приехавшие на место полицейскими.

Сообщается, что раненый ребенок в настоящее время находится в критическом состоянии. За жизнь малыша борются медики.