Женщина в Санкт-Петербурге украла с мемориала погибшим в «Крокусе» цветы и игрушки

Жительница Петербурга попыталась стащить с мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», который местные устроили у станции метро «Технологический институт», игрушки и цветы, сообщает URA.ru.

Когда воровку схватили за руку с охапкой траурных цветов, она самоуверенно заявила, что цветы не должны стоять без воды. И вообще, она якобы слыхом не слыхивала про трагедию в Подмосковье.

«Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», — заявила женщина, когда ее остановили полицейские.

Пассажиры питерской подземки были очень возмущены ее словами. После профбеседы с полицейскими женщину отпустили, в цветы и игрушки были возвращены на место.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 152 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.