Женские костюмы каменного века привезли в усадьбу «Знаменское-Губайлово» Красногорска

В Красногорске открылась уникальная выставка, посвященная эволюции женского костюма с древних времен до современности (0+). Познакомиться с историей одежды есть возможность у любого желающего.

Мероприятие проходит на территории усадьбы «Знаменское-Губайлово». На экспозиции представлены 16 нарядов-копий с реконструкциями.

Каждый элемент костюма был воссоздан на основе археологических находок. Среди них есть модели каменного, бронзового и железного веков.

Коллекцию пополнили раннеславянские платья, а также в стиле барокко и ампира. На экскурсии гости смогут узнать много нового о том, как раньше одевались женщины и какое влияние на их образы оказывали исторические события.

Отметим, что выставка была организована по инициативе ученого Ступинского историко-краеведческого музея Юлии Лесновой. Ей также помогала этнограф Александра Кормачева.