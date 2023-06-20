Жертв после отправления шаурмой в Иркутской области стало больше

В Братске количество отравившихся шаурмой выросло до 101 человека, в том числе 22 ребенка. 51 человек был госпитализирован, сообщает newizv.ru .

Жители Братска посетили кафе, а в итоге им понадобилась медицинская помощь. За ней обратился 101 горожанин. 51 человек прошел лечение в стационаре. Всем пострадавшим врачи оказали помощь в полном объеме. Также сообщается, что все обошлось без осложнений и тяжелой степени отправления.

Известно, что в отношении предпринимателя, владеющего точкой питания, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Сейчас владелец кафе по решению суда находится под домашним арестом. На месте происшествия специалисты провели экспертизу, по результатам которой установлено, что в заведении общепита продукты хранились с нарушениями, также работники нарушали технологию приготовления еды. Кроме того, для персонала кафе не были организованы условия для соблюдения личной гигиены. Причиной массового отравления у жителей Братска стала сальмонелла.