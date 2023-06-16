Жесткие меры будут применены к детским лагерям в Нижегородской области

Власти региона и ведомства проведут масштабную проверку в местах отдыха для детей после ряда происшествий, сообщает newsnn.ru .

Накануне появилась информация сразу о двух ЧП в детских лагерях Нижегородской области. В «Лазурном» под Выксой отравились трое детей. А в «Золотом колосе» под Арзамасом нашли стрептококковую инфекцию. После пребывания во втором учреждении скончался 13-летний подросток.

На местах происшествий сейчас работает Роспотребнадзор, СК РФ и прокуратура. Также инспекция планирует посетить все места отдыха детей в регионе.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что будет проведена проверка работы пищеблоков, специалисты оценят в каких условиях происходит доставка и хранения продуктов. Кроме того, сотрудники ведомств проинспектируют территории детских лагерей на соответствие нормам.

Приостанавливать работу учреждений пока не планируется, они продолжат функционировать в штатном режиме.

Источник сообщает, что руководство «Лазурного» отказывается комментировать случившееся. При этом директор второй организации не знает о смерти ребенка, так как в данное время находится в отпуске.