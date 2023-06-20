Жесткое ДТП с участием грузовика и тепловоза произошло в Свердловской области

19 июня на 11 километре перегона «Рефтинский» случилось происшествие Грузовой автомобиль «КАМАЗ» столкнулся с тепловозом и перевернулся, сообщает tagilcity.ru .

По данным источника, грузовиком управлял 52-летний мужчина, который выехал на железнодорожный переезд. Здесь «КАМАЗ» столкнулся с тепловозом, ехавшим навстречу.

Грузовая машина в результате инцидента опрокинулась и оказалась в кювете. Второй участник аварии остался на рельсах. Пострадавших среди людей нет, но «КАМАЗ» получил механические повреждения.

Водитель «КАМАЗа» рассказал, что у железнодорожного переезда он увидел неработающий светофор. Оценив ситуацию, мужчина продолжил движение. При этом тепловоз он не увидел.

На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ. Инспекторы обнаружили, что знаки, которые должны быть размещены у переезда, отсутствуют или расположены с нарушениями. В данный момент по факту ДТП проводится проверка.