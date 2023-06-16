Жилой дом загорелся в Удмуртской Республике

В экстренную службу около 17:50 часов по местному времени поступил звонок, спасателям сообщили, что на улице Петрова горит дом.

Источник сообщает, что когда первые подразделения приехали на объект пламенем были охвачены дом и баня. Также специалисты отмечают, что был риск перехода огня на рядом стоящие постройки. Спасатели вовремя потушили пожар, в результате чего удалось избежать дальнейшее распространение пламени.

В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.