Жилой дом загорелся в Удмуртской Республике
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
В городе Ижевск вечером 15 июня случилось происшествие. Огонь охватил жилой дом и баню, сообщает udm-info.ru.
В экстренную службу около 17:50 часов по местному времени поступил звонок, спасателям сообщили, что на улице Петрова горит дом.
Источник сообщает, что когда первые подразделения приехали на объект пламенем были охвачены дом и баня. Также специалисты отмечают, что был риск перехода огня на рядом стоящие постройки. Спасатели вовремя потушили пожар, в результате чего удалось избежать дальнейшее распространение пламени.
В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.