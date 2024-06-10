Жилой квартал «Публицист» продолжают возводить в городском округе Пушкинский

Отмечается, что общая реализуемая площадь квартала составит белее шестисот тридцати тысяч квадратных метров. Проект жилого комплекса предусматривает возведение всей необходимой социальной инфраструктуры: две школы, пять детских садов, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.

Примечательно, что на объекте уже выполнено более половины свайных работ, идет установка подъемной техники. В настоящий момент в первых двух корпусах первой очереди проекта, домах 10 и 11, уже выполнено более половины работ по установке свайного поля.

В ближайшее время начнется заливка свайного поля фундаментом. Для выполнения этих задач на объекте уже установлен первый башенный кран. Всего на строительной площадке 10 и 11 дома будут работать шесть башенных кранов. Их установка будет осуществляться в соответствии со строительным графиком объекта.