Житель Одессы пытался сбежать за границу на надувном матрасе, прикинувшись «человеком-пауком»

Сотрудники погранслужбы Украины задержали 28-летнего украинского гражданина из Одессы, что попытался покинуть страну, уплыв на детском надувном матрасе с нарисованным на нем «человеком-пауком», пишет издание «Страна.UA».

Сообщается, что, пользуясь онлайн-картой, одессит, в попытке избежать ненавистной ему мобилизации, вышел к реке Турунчук. Чтобы в дальнейшем, плывя по ней, попасть в Днестр, а затем в соседнюю Молдавию. И там укрыться от военкомов.

«Для побега он купил детский надувной матрас с изображением "человека-паука", ласты и собрал небольшой рюкзак», — пишет издание.

Увы, попытка предприимчивого жителя Одессы потерпела фиаско: на его пути встали бдительные пограничники. Патрулировавшие участок украинской государственной границы на катере, они обнаружили пловца и задержали его. Теперь мужчину ждет отправка в ряды ВСУ.