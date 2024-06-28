Житель Подмосковья победил во всероссийском грантовом конкурсе

Житель Подмосковья Никита Гоптарев вошел в число победителей конкурса Росмолодежь.Гранты, который прошел на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Как отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе, в рамках первого сезона грантового конкурса Росмолодежи среди физлиц от Подмосковья поступило более 550 заявок. Двадцать три человека были признаны победителями и получили гранты почти на 17 миллионов рублей.

«В рамках образовательных заездов арт-кластера «Таврида» тоже проходят грантовые конкурсы. Подмосковье и здесь в числе победителей. Совсем скоро мы увидим, как ребята приступят к реализации своих проектов. Поздравляю!» — сказала министр.

Никита Гоптарев живет в Наро-Фоминске и является активным участником «Волонтеров Подмосковья». Он получил грант на просветительский проект про героев Великой Отечественной войны и СВО «Окно памяти». В его рамках планируется знакомить молодежь с героями в необычном формате — с помощью лазерных шоу и современных информационных стендов. Также все желающие смогут самостоятельно загружать информацию о своих героях на специальном сайте.