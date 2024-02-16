Житель Подмосковья предложил создать социально-психологические центры помощи для бойцов СВО

В Общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина поступили новые инициативы от жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба РИШ.

Так, житель Краснознаменска Александр Приданников предложил создать социально-психологические центры помощи бойцам СВО и членам их семей. А жительница Рузского округа Юлия Гусева просила рассмотреть возможность установления квот для детей участников спецоперации, которые поступают в колледжи. Сейчас такая мера поддержки действует только для поступающих в вузы.

«Суть моей инициативы заключается в том, чтобы расширить уже имеющиеся льготы для детей участников СВО. Потому что есть льготы на поступление в вузы, а в средних специальных учебных заведениях такого нет. <…> Мне хочется помочь, чтобы все дети участников СВО имели одинаковые права», — подчеркнула она.

Социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» из Можайского округа Галина Аксенова предложила сразу две инициативы.

«Одна из них касается замораживания процентов по кредитам на момент кредитных каникул, потому что участники СВО могут прийти и как снежный ком получить процентные неустойки», — сказала она.

Вторая инициатива — создать сеть государственных автолавок, которые работали бы в отдаленных населенных пунктах, где нет магазинов с товарами первой необходимости.

Фото: [ пресс-служба РИШ ]

В свою очередь, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев предложил внедрить новые способы уведомления владельцев незаконных строений — через госуслуги или сайт гражданского или арбитражного суда. Это позволит быстрее осваивать муниципальные земли для, например, создания сквера.

Жители Власихи предложили увеличить ежемесячную выплату подмосковным ветеранам труда, а жительница Одинцово Ольга Лащева направила инициативу по повышению доходной части бюджета.

Как отметила руководитель Общественной приемной кандидата в президенты России Владимира Путина в Московской области Екатерина Артемова, гражданская ответственность жителей Подмосковья находится на высоком уровне. Все инициативы будут переданы в Центральную общественную приемную.

«Очень радует, что жители Московской области так активно предлагают свои инициативы. <…> Они приходят к нам с предложениями для нашего законодательства, это очень важно. Все инициативы <…> будут рассмотрены и, возможно, лягут в основу нашей программы», — подчеркнула Екатерина Артемова.

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.