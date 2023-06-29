Житель Приморского края купил поддельные права и получил за это срок

Мужчина, проживающий в Приморском крае, приобрел через интернет фальшивое водительское удостоверение. Он некоторое время пользовался подделкой, но правда все равно вскрылась. В отношении мужчины суд уже вынес обвинительный приговор, сообщает vostokmedia.com .

Судом установлено, что мужчина приобрел в Сети фальшивое водительское удостоверение в августе прошлого года. Подделка обошлась ему в 30 тысяч рублей. Документом мужчина успешно пользовался до декабря 2022 года.

В связи с тем, что житель Приморья полностью признал свою вину, а также ранее он не имел судимости, суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Также для нарушителя были определены некоторые обязанности и ограничения.

Принимая во внимание отсутствие судимости у осужденного и признание вины, суд выбрал меру пресечения в виде 6 месяцев лишения свободы, с определением соответствующих обязанностей и ограничений.