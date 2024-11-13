Жителей Долгопрудного предупредили об изменении схемы движения на Дирижабельной

В округе Долгопрудный на улице Дирижабельная завершили первый этап работ по расширению дороги, что поспособствовало ее разгрузке в час пик. Водителям и пешеходам напомнили, что на участке изменилась привычная схема движения.

Улица Дирижабельная является одной из самых активных. Периодически здесь образовывался затор, что снижало пропускную способность. Эту проблему решили расширением дорожного полотна, сделав одну из самых транзитных трасс города более свободной.

Теперь на месте нет привычного пешеходного перехода напротив бывшего кинотеатра «Полет». Жителям можно будет пересекать улицу по регулируемому переходу на перекрестке Дирижабельная-Театральная.

Также для удобства водителей и пешеходов нанесли новые разметки, установили знаки, заменили светофоры и мачты освещения.

Отметим, что планировалось перенести остановку общественного транспорта ближе к дому №28 по ул. Дирижабельная, однако этот вопрос пока рассматривается. Эти работы проведут после одобрения специалистов Центра безопасности дорожного движения Московской области. При положительном заключении на улице сделают остановочный пункт и дополнительную «зебру».