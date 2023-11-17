Жителей Электростали приглашают принять участие в Едином дне диспансеризации

В эту субботу, 18 ноября, в Электростальской больнице пройдет важное мероприятие – Единый день диспансеризации.

«Это бесплатное и добровольное медобследование, которое представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, направленные на выявление хронических заболеваний, а также риска их развития. Комплексная диагностика организма поможет выявить возможные заболевания и факторы риска», – рассказали в администрации городского округа Электросталь.

Особенность этого дня в том, что на диспансеризацию можно не записываться заранее. Нужно просто прийти в поликлинику, обязательно захватив с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Мероприятие пройдет для прикрепленного населения в поликлинике Электростальской больницы на ул. Пушкина, д. 3. Всех желающих быстро и качественно проверить свое здоровье ждут с 08:00 до 10:00. В случае необходимости пациентов направят на дополнительные обследования.

Отметим, что ежегодно диспансеризация помогает спасти огромное количество жизней, благодаря раннему выявлению серьезных заболеваний.