Жителей и гостей Каширы приглашают на спектакль «Граф Нулин»

Театральный коллектив «Фантазия» готов презентовать зрителям спектакль «Граф Нулин» по поэме А. С. Пушкина, работа над которым длилась несколько лет.

Руководитель Валерия Иванова отметила, что коллектив получает удовольствие от воплощения на сцене героев Александра Пушкина. «Граф Нулин» — небольшое произведение. В рамках постановки оно превратится в театральную зарисовку одного действия в жанре водевиль.

Выбранный жанр означает, что зрители и повеселятся во время просмотра спектакля, и задумаются над важными поставленными вопросами, и насладятся танцами и песнями-куплетами.

«Вообще, мы с удовольствием работаем над постановками по произведениям Пушкина. Много мы уже отыграли. А «Граф Нулин» – наша давняя задумка, которая никак не получалась. Мы начинали и… отступали, отодвигали. Вот, наконец, подошел черед, и мы занялись постановкой вплотную. Тем более, что в этом году совпали три даты: 225-летний юбилей А. С. Пушкина, пятилетие фестиваля имени Б.В. Щукина «Театральная неделя» и наш девятый День рождения. На такой букет знаменательных дат мы и откликаемся постановкой «Граф Нулин», — приоткрыла тайны театральной жизни руководитель коллектива Валерия Иванова.

Администрация городского округа Кашира приглашает жителей и гостей посетить спектакль «Граф Нулин», который состоится в ДК имени Ленина в пятницу, 29 марта. Творческому коллективу администрация желает успешных экспериментов.

Отметим, что в нынешнем году у театрального коллектива «Фантазия» появился собственный мерч. В разработке логотипа участвовал весь коллектив. Созданные надписи для одежды стали своеобразными шарадами.