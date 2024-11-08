Жителей Красногорска и гостей округа приглашают на выставку уникального фарфора

Выставка поможет посетителям лучше узнать, как жили знатные семьи России в XIX веке. В коллекции — многочисленные предметы быта и посуда, выполненная мастерами прошлого. Красота и разнообразие их работ поражают и завораживают.

Миска с крышкой в стиле «pearl ware» стала одним из любопытных образцов на выставке. Изделие из белого фарфора с благородным голубоватым оттенком создали еще во второй трети XIX века. Производитель — английская фирма «Томас Диммок и К» графства Стаффордшир. Достать посуду этого бренда было сложно, так как компания ориентировалась в основном на поставки в США. Тем не менее часть посуды попадала в Россию и становилась ценным приобретением в семье.

Миска была частью сервиза, что хранились кладовых Большого дома в Архангельском. У гостей Красногорска и жителей теперь есть уникальная возможность прикоснуться к прошлому.