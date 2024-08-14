Жителей Красногорского городского округа приглашают на выставку «Цветочный энтузиазм»

Она открылась в Верхнем зале Колоннады музея-заповедника «Архангельское». Любой желающий может посетить ее с 13 августа по 20 октября.

Выставка «Цветочный энтузиазм. Ботанические коллекции усадьбы Архангельское» расскажет гостям о ботанических коллекциях поселка Архангельское Московской области. Особое внимание уделено партерам и боскетам, клумбам и рабаткам в период владения князьями Голицыными и Юсуповыми с конца XVIII до начала XX веков.

Также сотрудники музея-заповедника «Архангельское» расскажут о его роли в возрождении этих традиций. Своими глазами можно увидеть фотографии рубежа XIX и XX веков, которые ярко иллюстрируют наполненность интерьеров юсуповского дворца различными растениями. Цветы стали отличным дополнением жилых покоев и парадных залов, изменив их облик. Благодаря этому они стали походить на благоухающий сад.

Помимо снимков на выставке представлено 50 предметов: скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. Посмотреть на них можно в музее-заповеднике «Архангельское».

Для посещения выставки необходимо приобрести билет на сайте или в кассах музея.

Ждем в гостях всех любителей прекрасного!