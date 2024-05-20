Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о грозе и порывистом ветре во вторник

Завтра в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков Гидрометцентра России, передает ТАСС , в Москве и в Подмосковье местами пройдет сильный дождь.

Также во вторник в регионе возможны грозы и усиление порывов ветра до пятнадцати метров в секунду. Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируется с полудня до девяти часов вечера, в это время будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Синоптики добавили, что во вторник воздух в Московской области и в столице может прогреться до плюс двадцати пяти градусов.