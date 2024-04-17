Жителей Подмосковья предупредили о грозе, дожде и порывистом ветре до вечера пятницы

Завтра в столичном регионе прогнозируются дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать двадцати метров в секунду.

В связи с этим в Москве и Подмосковье с вечера четверга объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает «Интерфакс».

По данным синоптиков, завтра днем воздух в Московской области прогреется до плюс тринадцати градусов, в столице — до плюс двенадцати. В ночь на пятницу в регионе ожидается понижение температуры.

Предупреждение о погодной опасности из-за дождя и грозы в столичном регионе будет действовать с девяти часов вечера четверга до девяти часов утра пятницы, из-за ветра — с девяти часов утра до девяти часов вечера пятницы.