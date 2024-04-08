Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники начали использовать новую схему, в ходе которой они запугивают своих жертв фиктивными доверенностями. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мошенники звонят и представляются правоохранителями или сотрудниками банков и сообщают, что кто-то якобы выписал доверенность от лица потенциальной жертвы. Далее для сохранения денежных средств предлагают перевести сбережения на «безопасный» счет или даже продать квартиру», — говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что сообщения о мошеннических действиях со счетами по телефону могут поступать только от злоумышленников. В ведомстве также подготовили памятку по цифровой безопасности, ознакомиться с ней можно на региональном портале госуслуг.