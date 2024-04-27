Жителей Подмосковья предупредили о случаях мошенничества с выплатами ветеранам ко Дню Победы

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей региона о случаях мошенничества с выплатами ветеранам в рамках празднования Дня Победы в Подмосковье.

В ведомстве рассказали, что в интернете начали действовать фейковые сайты, где ветеранам предлагают получить выплаты. Для этого необходимо оплатить на портале комиссию за перевод средств — а это требует ввода данных банковской карты.

В Прокуратуре региона призвали ни в коем случае не сообщать персональные данные и данные банковских карт третьим лицам. Получив такую информацию, злоумышленники могут похитить деньги со счета.

Выплата ветеранам поступает в беззаявительном порядке и предоставляется тем же способом, что и меры социальной поддержки. Никакая комиссия за выплату не взимается.