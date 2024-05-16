Жителей Подмосковья предупредили об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте

В Комитете по ценам и тарифам Московской области сообщили об изменении стоимости проезда в общественном транспорте Подмосковья. Изменения вступят в силу с 20 мая.

Так, стоимость поездки в автобусе в городском сообщении при оплате «Стрелкой», «Тройкой» и банковской картой составит 54 рубля, в пригородном — 54 рубля плюс 6-7 рублей за каждые два с половиной километра. Если пассажир использует льготную карту или карту учащегося, стоимость поездки составит 27 рублей по городу и 27 рублей плюс 3-3,5 рубля за два с половиной километра в пригороде.

Размер скидки за накопленные поездки по «Стрелке» и «Тройке» останется прежним — 7-14-21-28-35% за каждые десять поездок. При использовании карты «учащегося» скидка с 36-й поездки составит 99%.

Поездка в электричке будет стоить 40 рублей за пригородную тарифную зону и 34 рубля за каждое дополнительное пересечение тарифных зон. Разовая поездка в пределах зоны МЦД «Пригород» при оплате «Тройкой» составит 76 рублей. Если пассажир использует проездные билеты в зоне «Пригород» без лимита поездок, стоимость проездного на тридцать дней составит 3450 рублей, на девяносто дней — 8850 рублей.

Введение новых тарифов обеспечит проведение ремонта и техобслуживания транспортных средств, позволит сохранить объемы транспортной работы и продолжить процесс обновления состава.