Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

Четвертому сезону проекта «Флагманы образования» дали старт в День образования на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Управленцы в сфере образования, педагоги и студенты Подмосковья получат возможность заявить о себе, пройти профильное обучение, а также войти в управленческий кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Напоминаем, что конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Отмечается, что в предыдущем сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» от Московской области поступила тысяча девятьсот одна заявка, а девять участников представили регион в финале конкурса.

Проект «Флагманы образования» включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на содействие управленцам в сфере образования, педагогам в их личностном и карьерном развитии, а также создает новые инструменты вовлечения студентов в педагогические специальности.

Сам профессиональный конкурс «Флагманы образования» стартует в начале августа, который начнется с комплексной диагностики надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Участникам предстоит пройти ряд профильных заданий, по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов конкурса для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Очные полуфиналы конкурса пройдут в каждом субъекте РФ в октябре. Финальные испытания для управленцев и педагогов запланированы на ноябрь этого года. Студенты по итогам дистанционного этапа встретятся в финале в октябре.